Governo do ES divulga boletim das finais dos Jogos na Rede de Cachoeiro

Cerca de 1.100 alunos de 25 escolas da Regional de Cachoeiro de Itapemirim finalizaram os Jogos na Rede, na última sexta-feira (04). A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou o boletim das finais da Superintendência Regional de Cachoeiro e, a partir desta segunda-feira (07), já tem início a etapa da Regional de Colatina Guaçuí.

CONFIRA AQUI O BOLETIM DA SRE DE CACHOEIRO

“A equipe da SRE Cachoeiro de Itapemirim organizou da melhor maneira possível, juntamente com o apoio da Gerência de Ensino Médio (GEM). Identificamos muitas equipes escolares engajadas com os objetivos dos Jogos Na Rede. A primeira etapa regional dos Jogos na Rede 2023 foi muito positiva”, disse Guilherme Gomes, que faz parte Coordenação Central dos Jogos na Rede da Sedu.

Ele ainda enfatizou que as equipes estão muito bem treinadas, o que gerou ainda qualidade nas competições. “Parabéns para os professores de Educação Física que se empenharam para garantir a participação desses estudantes nos Jogos na Rede. As equipes estão de parabéns pelos resultados alcançados! Aos campeões e campeãs, agora é treinar bastante para a etapa final, que acontece em Guarapari, em dezembro”, disse.

As finais entre os campeões de cada polo serão realizadas de 08 a 14 de dezembro, no Sesc de Guarapari. Os Jogos Escolares na Rede Estadual têm como objetivo possibilitar aos estudantes das escolas de Ensino Médio a prática de jogos e atividades esportivas e culturais, numa perspectiva da cultura corporal do movimento, visando à formação para a cidadania e tendo em vista a necessidade de ampliar e sistematizar os conhecimentos sobre os esportes para além dos aspectos técnicos e táticos.