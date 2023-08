Governo e GWM Brasil avaliam novos negócios no Espírito Santo

Executivos da GWM Brasil conheceram as vantagens competitivas que o Estado apresenta devido à localização estratégica, seu complexo portuário, da implantação de uma Zona de Processamento para Exportação (ZPE) e política de incentivos tributários do Estado. Os assuntos foram abordados durante reunião com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Atualmente 100% dos veículos comercializados pela montadora chinesa no País são importados pelo Espírito Santo. “O Espírito Santo tem vocação para exportação e importação. Estamos investindo em infraestrutura para aumentar nosso potencial logístico e nos tornarmos cada vez mais competitivos. É importante a GWM já estar instalada no Espírito Santo. Nós queremos mais na relação com a empresa.

Queremos criar condições, além da exportação, queremos a empresa produzindo alguma atividade em nosso Estado. Nenhum estado consegue sua soberania sem uma indústria forte, portanto queremos fortalecer a indústria e estamos à disposição para ajudar nessa expansão”, declarou o governador do Estado, Renato Casagrande.

“A GWM já faz as suas importações aqui pelo Espírito Santo. Este ano, nós estamos estimando que serão 13 mil veículos importados aqui pela nossa infraestrutura logística, dadas a vocação do Estado e a nossa grande competitividade. Mas, a gente quer muito mais. Queremos qualificar o nosso processo de comércio exterior e essa qualificação do nosso comércio exterior passa por um esforço, que estamos fazendo para gerar ainda maior valor agregado ao processo de importação. Isso tudo, também vem no momento em que estamos colocando de pé a partir do investimento privado na construção de um porto de multipropósito com um calado de 17 metros, com operação de carros, com centro automotivo”, disse o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

O CEO Américas da GWM, James Yang, e o diretor de Assuntos Institucionais da empresa, Ricardo Bastos, afirmaram que o encontro teve como objetivo estreitar relações e discutir temas de interesse para a montadora. “O Porto de Vitória, atualmente, é o que mais recebe carros elétricos e híbridos no Brasil. E todos os carros importados pela GWM são e serão eletrificados. Por isso, é de extrema importância que estejamos próximos e com um canal de diálogo sempre aberto”, afirmou Bastos.

Na ocasião, foram discutidos os benefícios regionais e a viabilidade de utilização do Porto de Vitória também para futura exportação de veículos da GWM para outros países, uma vez que o Estado conta com uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), uma área de livre comércio com o exterior, que oferece tratamentos tributários, cambiais e administrativos específicos do regime. A partir de 2024, a GWM começará a produzir seu primeiro veículo nacional em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Outro assunto em pauta entre as autoridades foi a possibilidade da inclusão do Estado do Espírito Santo no projeto de veículos a hidrogênio da GWM, que prevê o estabelecimento de rotas de transporte de carga no território brasileiro com caminhões a hidrogênio. A previsão é que o primeiro caminhão a hidrogênio da GWM, que será usado nos testes iniciais, chegue ao Brasil até o final deste ano, desembarcando pelo Porto de Vitória.

SOBRE A GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo. Posicionada como uma companhia global, inteligente e tecnológica, a GWM investirá em 10 anos mais de R$ 10 bilhões na sua operação no Brasil, com veículos eletrificados e conectados