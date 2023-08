Governo entrega equipamentos agrícolas para cidades do Sul do ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), realizou, nesta sexta-feira (4), a entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para 41 municípios localizados nas dez microrregiões do Espírito Santo. São oito caminhões, 39 retroescavadeiras, 20 tratores e uma escavadeira. O investimento total é de R$ 19 milhões em recursos, incluindo, os oriundos de emendas parlamentares da bancada federal capixaba.

As máquinas vão auxiliar nas ações agrícolas e na manutenção de estradas vicinais, garantindo melhorias na trafegabilidade e nas condições de mobilidade e de escoamento da produção rural.

“São 41 municípios atendidos por essa ação do Governo do Estado, em parceria com a nossa bancada federal. A administração pública exige o esforço para tirar uma obra do papel e transformar em uma entrega importante como essa. É um esforço gratificante, pois muda a vida de quem recebe uma obra ou maquinário. Isso pode auxiliar o produtor rural ou alunos que terão estradas melhores para ir estudar, por exemplo”, afirmou o governador.

Casagrande reforçou o compromisso do Governo do Estado com os capixabas: “Todos os dias, em todos os municípios, o Governo do Estado está iniciando, terminando ou executando alguma obra ou serviço. Estamos presentes em todos os 78 municípios com investimentos, mudando para melhorar a vida do cidadão”.

Os seguintes municípios foram contemplados: Afonso Cláudio, Águia Branca , Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Conceição da Barra, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Pinheiros, Piúma, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Vargem Alta e Vila Pavão.

“Essa entrega vai proporcionar melhores condições para que os municípios deem seguimento ao trabalho que já vem sendo realizado pelo Governo do Estado, para garantir melhor trafegabilidade nas estradas vicinais, colaborando para o desenvolvimento do município, por meio da realização de obras e serviços que promovam mais qualidade de vida à população”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Estiveram presentes no evento de entrega, o senador Fabiano Contarato; os deputados federais Josias Da Vitória e Helder Salomão; os deputados estaduais José Esmeraldo, Alexandre Xambinho, Vandinho Leite, Raquel Lessa, Janete de Sá, Lucas Scaramussa e Denninho Silva; o prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes, representando os demais chefes de Executivos municipais presentes.