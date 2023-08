Governo firma contrato com a Infraero para gestão de aeroporto no ES

O Governo do Espírito Santo e a Infraero Aeroportos firmaram, nesta quinta-feira (24), o contrato para gestão e operação do Aeroporto Regional de Linhares, que passa a contar com a expertise e a eficiência da empresa pública federal. A solenidade de assinatura ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay.

Os serviços a serem prestados pela Infraero incluem o gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao funcionamento do aeroporto, bem como o atendimento aos requisitos estabelecidos nas legislações e normas vigentes. A Infraero ficará responsável por atividades como segurança aeroportuária, treinamentos, segurança operacional, limpeza e conservação, manutenção, serviços de meio ambiente e de tecnologia da informação, entre outras.

Também assumirá a operação aeroportuária, que inclui ações como fiscalização, vistoria e inspeção, e atuará no desenvolvimento da área comercial, com foco na comercialização e identificação de áreas internas e externas. A Infraero fará ainda um completo diagnóstico técnico da situação do aeroporto e a interlocução com os entes que compõem o sistema de aviação civil a fim de alavancar as operações locais. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.

“O Aeroporto de Linhares é um importante instrumento de desenvolvimento para a região norte do Estado. Realizamos uma obra na pista em parceria com a União, construímos o terminal de passageiros e instalamos o PAPI para que pudéssemos ter voos de aviões a jato. Agora, com a gestão da Infraero, temos certeza de que o aeroporto vai se desenvolver ainda mais para que possamos receber voos comerciais. A região norte tem se tornado atrativa para grandes indústrias e o aeroporto vem nesse momento para trazer mais crescimento, facilidade no acesso, além de aumentar o turismo local nessa região que tem lindas praias e lagoas”, afirmou o governador Casagrande.

Para o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, essa parceria demonstra o empenho de ambas as partes para o fortalecimento da aviação regional no Espírito Santo. “A Infraero conhece os desafios das atividades de operação e gestão de aeroportos e conta com equipes altamente capacitadas que darão todo o apoio técnico ao Governo do Estado para o desenvolvimento do Aeroporto de Linhares”, destacou.

Inaugurado em abril deste ano, o Aeroporto Regional de Linhares contribui para o crescimento econômico e social do norte capixaba. Com investimento total de R$ 67 milhões, provenientes de recursos do Governo do Estado, na quantia de R$ 49 milhões, e o restante do Governo Federal, a infraestrutura aeroportuária foi ampliada e modernizada. As obras incluíram a expansão da pista e a construção de um novo terminal de passageiros.

Com uma extensão de 1.860 metros, a pista foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), permitindo um incremento na capacidade operacional e abrindo caminho para a chegada de voos comerciais de até 150 passageiros. O terminal de passageiros também passou por reformulação, resultando em um espaço de 735 metros quadrados, além de uma nova fachada e áreas internas revitalizadas. O investimento incluiu também a aquisição e instalação de um PAPI, equipamento essencial para auxiliar pousos, principalmente de aeronaves a jato, e que atende aos padrões estipulados pela Anac.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, pontua que a decisão por confiar a administração do aeroporto à Infraero deve-se à vasta experiência da Empresa na gestão de aeroportos em todo o País. “Essa é uma medida estratégica, pois garante a excelência na gestão e operação do Aeroporto Regional de Linhares, assegurando a qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros e contribuindo para o crescimento da região” afirmou.

Com 50 anos de experiência, a Infraero atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta atualmente por 14 aeroportos e, agora, 22 terminais sob contrato junto a estados e municípios para a gestão e operação.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta-a-ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.

Também estiverem presentes o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli; o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Lucas Scaramussa, Mazinho dos Anjos e Alexandre Xambinho; além de representantes da empresa, vereadores e liderança da região.