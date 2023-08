Green tech francesa anuncia início de obras de fábrica de biocarvão no ES

Apenas três meses após a inauguração de uma primeira unidade no Brasil, em Minhas Gerais, a green tech francesa NetZero anuncia o início das obras de construção de uma nova unidade no Espírito Santo. O lançamento da pedra fundamental da primeira usina de produção de biochar, também conhecido como biocarvão, do Estado será realizado, nesta terça-feira (11), em Brejetuba.

De acordo com informações da Vice-governadoria e Secretaria de Estado de Desenvolvimento, a fábrica permitirá a remoção de mais de 6.500 toneladas de CO2 atmosférico por ano e, ao mesmo tempo, melhorará de forma duradoura a produtividade das culturas de cerca de 200 produtores de café.

Essa nova fábrica, que estará operacional no início de 2024, produzirá anualmente 4.500 toneladas de biochar, permitindo a remoção da atmosfera de mais de 6.500 toneladas equivalentes de CO2, enquanto fornecerá um corretivo do solo sustentável para os agricultores locais.