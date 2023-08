Grupo Teatral Caparaó encerra turnê ‘A Sós’ neste sábado (26) no ES

Com mais de mil espectadores em 13 apresentações, circulando por todas as regiões do Espírito Santo, o espetáculo teatral “A Sós”, do Grupo Teatral Caparaó, de Alegre, encerra sua turnê neste sábado (26), com apresentação no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. A apresentação acontecerá a partir das 19h, com entrada gratuita.

Na última semana, o espetáculo participou da programação do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, sendo indicado à premiações em sete categorias e premiado em duas delas, (melhor atriz e melhor iluminação), numa apresentação com a lotação máxima de público.

Danyel Sueth, diretor e criador de “A Sós”, comemora os resultados alcançados com a turne. “Tem sido especial realizar esse trabalho, a forma como ele comunica com o público, ver e sentir a emoção das pessoas também nos comove, sempre é uma troca sincera e potente. Finalizamos nossa turnê capixaba pelo projeto com a certeza de termos levado para os palcos um espetáculo honesto e que nos representa enquanto artistas.”

Além do público adulto, a turnê também realizou apresentações exclusivas para alunos da rede pública de ensino, proporcionando acesso ao teatro a uma população que não costuma ter acesso ao teatro. “Foram muitos os relatos de pessoas que foram ao teatro pela primeira vez. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande enquanto artistas, pois além de levar arte para essa garotada, estamos contribuindo no processo de formação deles, da construção crítica do cidadão, esse é também papel da arte, e temos plantado essa semente com os alunos”, afirma Sueth.

O espetáculo A Sós foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), e contou com o patrocínio de empresas BC Supermercados e ES Gás, parceiras da arte e que demonstram responsalidade social na comunidade em que estão inseridas.

Para a apresentação no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no próximo sábado, o Grupo Teatral Caparaó encerra um trabalho de quase um ano, desde a montagem do espetáculo, coordenação de uma equipe de profissionais que envolveu 22 pessoas entre técnicos, artistas e prestadores de serviço, e quatro meses de viagens por diversas cidades capixabas.