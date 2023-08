Guaçuí e Iúna são nota “E” em informação contábil e fiscal

O Espírito Santo ficou com nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi – Ranking Siconfi 2023 (que considera dados de 2022). O Estado está em terceiro lugar no Brasil, apresentando 45 municípios com nota A, 26 com nota B, três com nota D e quatro com nota E. Entre estes últimos, estão os municípios de Guaçuí e Iúna, na região do Caparaó Capixaba. Outro município do sul do Estado, mas com nota D, é Rio Novo do Sul.

O Ranking Siconfi é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Seu objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais (Siconfi). Relatórios que são enviados pela União, estados e municípios brasileiros. E sua publicação visa a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis enviados.

A avaliação no ranking é demonstrada pelo Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF) que é uma atribuição de notas para os entes, conforme o seu desempenho percentual. São cinco níveis que vão da letra Aicf até a letra Eicf. O maior conceito (Aicf) é atribuído a entes que tiveram mais de 95% das informações avaliadas como corretas e o menor (Eicf), àqueles com conformidade abaixo de 65% nos dados avaliados.

Avaliação da qualidade contábil e fiscal

De acordo com o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, o Espírito Santo foi classificado com nota A e ficou em terceiro lugar, com 97,8% de qualidade em suas informações. Está atrás apenas de Goias e Rondônia. E entre as capitais, Vitória está em segundo lugar, com 99,9% de acertos, atrás apenas de Fortaleza (CE).

Logo, conforme a avaliação da qualidade da informação e consistência dos relatórios contábeis e fiscais apresentados, os municípios de Iúna e Guaçuí ficaram entre os últimos colocados do Estado, com nota E, onde a grande maioria ficou com notas A e B. A classificação no ranking nacional dos mesmos é de 4.860º e 5.068º, respectivamente, conforme as informações da STN.

Na região do Caparaó, também há municípios que estão com nota A, na qualidade da informação contábil e fiscal. Ficaram com essa avaliação, em ordem de classificação, Muniz Freire (89ª no ranking nacional), Divino de São Lourenço (190º), Apiacá (196º), Jerônimo Monteiro (218º), Ibatiba (229º) e Bom Jesus do Norte (284º). Na mesma região, estão com nota B, Ibitirama (319º no ranking nacional), Alegre (373º), Dores do Rio Preto (601º), São José do Calçado (687º) e Irupi (1.217º).

Outros municípios

Nos outros municípios do sul do Estado, estão com nota A, os municípios de Atílio Vivácqua (29º), Marataízes (40º), Brejetuba (54º), Cachoeiro de Itapemirim (71º), Conceição do Castelo (86º), Piúma (86º), Vargem Alta (117º), Muqui (146º), Castelo (186º), Alfredo Chaves (238º) e Itapemirim (262º). E com nota B, Iconha (344º), Presidente Kennedy (523º), Mimoso do Sul (565º), Anchieta (706º) e Venda Nova do Imigrante (973º). Além de Rio Novo do Sul, com nota D (4.472º).

Nos outros municípios do Estado, estão com nota A: Vitória, Serra, Colatina, Sooretama, São Mateus, Viana, Água Doce do Norte, Aracruz, Linhares, Ponto Belo, Águia Branca, Vila Pavão, Pinheiros, Fundão, Vila Velha, Itarana, São Roque do Canaã, Nova Venécia, Governador Lindenberg, Jaguaré, Marilândia, Conceição da Barra, Afonso Cláudio, Montanha, Baixo Guandu, Pancas, Santa Teresa e Barra de São Francisco.

Nota B: Laranja da Terra, Itaguaçu, Vila Valério, Ibiraçu, Mucurici, São Gabriel da Palha, Guarapari, Santa Leopoldina, Ecoporanga, Domingos Martins, Rio Bananal, Pedro Canário, Marechal Floriano, Boa Esperança, Cariacica e João Neiva.

Nota D: Alto Rio Novo e Mantenópolis.

Nota E: São Domingos do Norte e Santa Maria de Jetibá