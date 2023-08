Guarda-vidas de Marataízes reivindicam EPI e guarita em praias do município

Os banhistas das praias de Marataízes, balneário sul capixaba, pode estar comprometendo seu lazer devido às más condições de trabalho em que se encontram os guarda-vidas do município.

De acordo com um representante da classe, eles não possuem equipamento de proteção individual apropriado, como filtro solar, e desde o encerramento de contrato com uma empresa de tendas, não tem local para se abrigarem ao realizar o monitoramento do mar e areia. “São cerca de quatro anos que estamos sem uniforme, sem protetor solar, cadeira ou ao menos uma barraca. Isso gera uma vulnerabilidade na praia que já temos que procurar abrigo por perto, em estabelecimentos comerciais o que nem todas as praias possuem”, disso um guarda-vidas. Segundo ele, os uniformes usados datam de 2013, feito através de patrocínio com cooperativa médica do Sul do Estado.

Atualmente, o corpo de guarda-vidas do município conta com 25 profissionais, sendo 23 na ativa. Para o verão, é realizado processo seletivo para a contratação de cerca de mais 50 profissionais mas para um contrato de apenas três meses. “Estamos numa situação humilhante, mas devido ao lado humano, seguimos insistindo porque não podemos deixar a praia desassistida”, disse o guarda-vidas, que denuncia ainda que as reivindicações por melhorias nas condições de trabalho feitas à prefeitura, recebem ameaças de extinção de cargos e substituição por uma empresa terceirizada como resposta. Tudo isso sem mencionar o salário, que está defasado. Eles contam que é inferior ao salário mínimo, hoje cotado a R$1320,00 por mês. Por lei federal, a prefeitura é obrigada a complementar até atingir esse valor, o que de fato acontece.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Marataízes, mas não obteve até o fechamento da matéria. Assim que tivermos uma resposta, o texto será atualizado.