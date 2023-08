Homem com carro roubado foge de blitz, mas acaba preso pela PRF no ES

Na tarde da última quarta-feira (2), na BR-101, na altura do km 65, no município de São Mateus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização de rotina, fez sinal de parada a um motorista que não obedeceu e seguiu viagem.

Segundo informações da PRF, o condutor foi seguido e abordado nas proximidades do bairro Jacupemba e, quando perguntado sobre o motivo por não ter parado anteriormente, ele alegou não ter visto a equipe.

O veículo está em nome de outra pessoa e o condutor foi questionado sobre a propriedade, declarando que obteve o veículo através de aplicativo de negócios de São Mateus, que trocou em um Kia/Cerato, sem troco no negócio, mas que não lembra a placa do Cerato.

O condutor informou, ainda, que estava de posse do Fiat Argo há cerca de quatro meses e que não tem o contato da pessoa que negociou na época. O veículo possui restrição de furto/roubo.

O homem e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de São Mateus para os procedimentos cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.