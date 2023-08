Homem de 42 anos é preso com 81 tabletes de drogas em Itapemirim

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (1) com 81 tabletes de maconha e haxixe, na BR 101, em Itapemirim. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo do suspeito no quilômetro 414, na localidade da Safra.

O homem, que é morador de Vila Velha, conduzia um I/Citroen C4. À PRF, o homem se limitou a dizer que buscou o carro na divisa entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro e que entregaria o veículo e as drogas em Ponta da Fruta, Vila Velha.

No carro, policiais rodoviários federais localizaram 68 tabletes grandes de maconha, 10 tabletes menores da mesma droga e três tabletes de haxixe. O homem disse, ainda, que receberia R$ 3 mil pelo “serviço”.

Ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça. As drogas e o veículo foram deixados aos cuidados da Polícia Civil.