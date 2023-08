Homem é assassinado a pauladas em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) registrou o óbito de um homem na tarde da última quinta-feira (9), próximo a um bar localizado no bairro Nova Esperança, em Linhares. A polícia informou que ao chegar no local encontrou o corpo do homem com vários ferimentos ocasionados por pauladas.

Segundo informações da polícia, a Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares está no caso e as investigações vão continuar.

Em nota, a PCES informa que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A PC ainda enfatiza que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do estado. A denúncia é anônima.