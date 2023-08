Homem é baleado após invadir residência no bairro Basileia em Cachoeiro

Um homem de 29 anos foi baleado na perna depois de invadir uma residência no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu na tarde da última quarta-feira (16), e o suspeito teria entrado no local por uma báscula.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, o suspeito teria entrado no segundo andar de um prédio rendido a mãe de um segurança, que mora no primeiro andar. Ele teria ouvido barulhos e foi até o local conferir, e se separou com o suspeito.

O segurança conseguiu render e algemar o suspeito, que conseguiu se soltar e foi em direção a idosa. Nesse momento, o filho atirou no suspeito com uma arma que tinha em casa, atingindo a perna direita. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir, mas foi imobilizado por populares já na altura da avenida Aristides Campos.

Segundo a GCM, a arma do segurança estava devidamente registrada e ele tem direito ao porte.

O suspeito foi encaminhado para o UPA do bairro Marbrasa para receber o atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado para a 7º Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Nada foi levado da residência da vítima.