Um homem foi encontrado sem vida na Rodovia ES-060, na Praia das Neves, município de Presidente Kennedy, litoral sul do Espírito Santo.

De acordo com informações, a vítima, identificada como Raudinei de Oliveira Serpa, transitava na via em uma motocicleta quando foi atingido por um outro veículo que evadiu-se do local, sem prestar socorro.

