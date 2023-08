Homem é multado pela polícia por desmatar área maior que campo de futebol

Na tarde dessa segunda-feira, 28, a Polícia Militar Ambiental autuou um homem por desmatar uma área de 11.774 m², área maior que a de um campo de futebol. A mata, que já estava em estágio médio de regeneração com vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, fica apenas a 5km do centro de Guaçuí, na localidade conhecida como Antinhas.

Com uso de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, fotointerpretação de imagens aeroespaciais históricas do local e com as informações coletadas durante a fiscalização, os policiais conseguiram mensurar os danos e classificar o estágio de regeneração da vegetação. Uma vez que o estágio médio de regeneração não é passível de autorização para exploração florestal para fins particulares.

O homem, de 38 anos, foi multado em R$ 7.081,46 e teve a área embargada. E ainda, responderá criminalmente pelo fato. Esse alegou aos policiais que a intenção era implantar um curral e pastagem no local.

O Cabo Robson, policial que esteve presente na ação, alerta que as florestas são um patrimônio do povo capixaba, são protegidas por lei e essenciais na manutenção da vida no planeta.

Qualquer denúncia de crimes ambientais pode ser feita através do disque denúncia, pelo número 181, ou pelo sítio eletrônico disquedenuncia181.es.gov.br .

Foto: Divulgação PMAES Foto: Divulgação PMAES