Homem é preso após furtar óculos de sol e cordão em Cachoeiro

Um homem foi preso na noite da última quarta-feira (30), após furtar pertences de uma vítima no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe recebeu chamado de um senhor que disse que um homem que estava dentro de um Celta de cor prata, tinha acabado de furtar um óculos de sol que estava dentro de sua bolsa e um cordão amarelo que estava em seu pescoço. Uma viatura que passava pelo local imobilizou o homem até a chegada da guarnição.

O homem foi encaminhado para a 7ª Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim para as devidas providências.

