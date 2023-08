Homem é preso duas vezes pela PRF em 30 dias no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quarta-feira (09) dois homens e recuperou um veículo com registro de roubo, na BR 101, em Serra, na Grande Vitória.

A PRF realizava ações de policiamento na rodovia federal BR-101, nas proximidades do KM 266, quando abordou um veículo CAOACHERY/TIGGO5X PRO H, cor Azul, 2022/2023, registrado em Sete Lagoas, em MG. O condutor, um homem de 52 anos, morador de Vila Velha, tinha como passageiro outro homem, de 40 anos, morador de Belo Horizonte. Ao serem consultados, a PRF percebeu que o passageiro foi preso pela mesma equipe da PRF por receptação de veículo roubado, em 06/07/2023.

A ser vistoriado, os elementos de identificação do veículo TIGGO5X apresentaram sinais de adulteração, como marcas de ação de instrumento abrasivo na superfície de gravação do Número de Chassi.

Analisando outros elementos de identificação remanescentes, a PRF descobriu que o veículo original trata-se de um automóvel CAOACHERY/TIGO5X PRO H, cor Azul, 2022/2023 (Rio de Janeiro/RJ), com restrição de roubo, datada de 18/03/2023, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Diante dos fatos narrados o condutor e seu passageiro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Serra/ES.

No tocante ao veículo, por ser objeto de crime, fora arrecadado e entregue na mesma Unidade de Polícia Civil.

