Homem é preso suspeito de participação em tiroteios no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, com o apoio da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento em tiroteios no município de Baixo Guandu.

A prisão ocorreu em cumprimento de mandado por homicídio, na residência da mãe do suspeito, localizada no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, delegado Adriano Scardua, informou que, mesmo com mandado expedido em desfavor do suspeito, ele permaneceu na cidade para tomar conta das “bocas de fumo” do chefe da associação criminosa.

“Esse chefe da organização é responsável por, pelo menos, dez homicídios consumados e tentados ocorridos em razão da guerra do tráfico de drogas. Ele e outros integrantes já foram presos por homicídio consumado e tentado. Os outros suspeitos conseguiram se evadir, permanecendo apenas o homem detido nesta quarta-feira (16)”, contou o delegado Adriano Scardua.

Ainda de acordo com o titular da DP de Baixo Guandu, nos últimos dias, o suspeito de 20 anos se envolveu em vários tiroteios na cidade. “Ele também estava postando em redes sociais aparecendo com várias armas de fogo, além de ter a audácia de enviar um áudio em que estaria estabelecendo ‘toque de recolher’ no bairro Valparaíso”, disse Scardua.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre.32 municiado. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.