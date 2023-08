Homem morre após cair de árvore durante poda em Marataízes

Um homem de 52 anos morreu na manhã desta terça-feira (1) depois de cair de uma árvore enquanto fazia a poda de galhos, em Marataízes. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na rua Professor Bruno de Aquino, no bairro Alto Lagoa Funda.

A vítima foi identificada como José Gomes. Ele fazia o corte dos galhos quando se desequilibrou e caiu de oito metros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para atender o homem, mas quando os socorristas chegaram, José estava sem sinais vitais.

O caso foi registrado como acidente de trabalho. O corpo do homem ficou à disposição da perícia para ser levado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

