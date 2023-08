Homem morre em colisão entre carro e ônibus em Marataízes

Na noite da última sexta-feira (18), um homem que dirigia um carro de passeio morreu após colidir com um ônibus nas proximidades de Lagoa do Siri, em Marataízes.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro, identificado como Alexandre da Silva, realizou uma ultrapassagem irregular e colidiu com um ônibus que vinha no sentido contrário. O ônibus estava retornando para a garagem no momento do acidente.

Em nota, a PM informou que vítima ficou presa às ferragens do veículo Toyota Yaris e morreu no local. O motorista do ônibus foi submetido ao teste de bafômetro, que atestou negativo para o consumo de álcool.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil de Marataízes vai apurar as causas do acidente.