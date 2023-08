Homem preso por roubo a joalheria usou distintivo policial para entrar na loja

Um dos homens presos por participação no roubo a uma joalheria em Cachoeiro de Itapemirim usou um distintivo policial falso para entrar na loja no dia do crime. A nova informação foi confirmada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). O homem foi preso no dia 17 de junho, horas depois do crime pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campos dos Goytacazes/RJ. Na mesma ocasião, outro assaltante foi detido.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso, que está preso em Campos/RJ, usou um distintivo falso, comprado em um camelô do Rio, para conseguir entrar com mais facilidade na loja.

Já nesta quarta-feira (2), investigadores do Deic prenderam dois homens e uma mulher também suspeitos de participação no crime. Uma outra mulher, que já foi identificada pela polícia, continua foragida.

Os três investigados como coautores do roubo. Residências dos suspeitos, que ficam nos bairro Aquidaban, Alto Novo Parque e Alto Independência e no distrito de Soturno, em Cachoeiro, foram alvos da operação na manhã desta quarta.

O crime

Uma loja de roupas e que também funciona como joalheria, localizada no bairro Gilberto Machado, no município de Cachoeiro de Itapemirim, foi alvo de três criminosos na tarde desta segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, funcionárias da loja informaram que o prejuízo chega a R$ 500 mil.

Era 14h30 quando três homens que ocupavam um Volkswagen Virtus (placas RJQ5H30) estacionaram em frente à loja e dois deles entraram no estabelecimento. Os dois assaltantes estavam armados. Um deles vestia calças jeans, camisa branca, blazer preto e usava óculos de sol. Enquanto o outro trajava calça de cor clara, blusa de frio preta e boné.

Os criminosos renderam funcionárias e clientes e anunciaram o assalto. Eles fugiram após o roubo levando produtos da loja avaliados em cerca de meio milhão de reais. Após o crime, as vítimas, que estavam muito assustadas, chamaram a Polícia Militar. Equipes fizeram buscas por toda região, mas não localizaram os criminosos, nem mesmo o veículo usado por eles.

Denúncias

