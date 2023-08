Traficante é preso com mais de 320 pinos de cocaína no ES

Policiais militares do 7º Batalhão apreenderam maconha, crack, cocaína e haxixe na noite dessa terça-feira (1º), em Cariacica. Um indivíduo foi detido.

Durante o patrulhamento no bairro Sotema, as equipes se depararam com um indivíduo em frente a um lote aberto com casas ao fundo e portando uma sacola. Com o intuito de se esquivar de uma possível abordagem, o suspeito retornou ao interior do lote. Os militares desceram das viaturas e o indivíduo passou a correr por becos entre algumas casas, onde foi abordado. Na sacola os policiais encontraram cocaína e maconha.

Ao refazer o trajeto percorrido pelo suspeito de 26 anos, os policiais identificaram um imóvel com características de abandono, o sujeito utilizava a casa como cenário onde ainda do lado de fora foi visualizada uma sacola contendo pinos vazios utilizados para o acondicionamento de cocaína, além de duas balanças de precisão em cima de uma pia.

Visto que o imóvel não tinha móveis que caracterizassem uma residência, transitória ou permanente, mas sim utilizado unicamente para o tráfico de drogas, as equipes ingressaram no local onde localizaram ainda um pedaço de maconha parcialmente fracionada, um pedaço de crack e duas munições de calibre 28.

O indivíduo foi detido e conduzido para a 4ª Delegacia Regional juntamente com todo o material apreendido, sendo 323 pinos de cocaína, 55 gramas de maconha, 44 buchas da mesma droga, 40 gramas de crack, 14 tiras de maconha, dois papelotes de cocaína, duas munições de calibre 28 e duas balanças de precisão.

Já no bairro Novo Jardim, a equipe K9 recebeu a informação do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes em um loteamento.

Ao chegar no local indicado, os suspeitos fugiram e um deles efetuou dois disparos na direção da guarnição. A injusta agressão foi revidada e os indivíduos fugiram, não sendo localizados.

A equipe K9 teve apoio dos policiais do Serviço de Inteligência para realizar buscas no local. Foi utilizada a cadela Bella nas buscas e nas proximidades onde os indivíduos estavam foram encontrados 136 pinos de cocaína, 58 buchas de maconha, 69 pedras de crack e 50 pinos de haxixe.