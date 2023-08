Hospital Evangélico promove Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Com o tema “Cuidar de pessoas. Essa é a nossa causa, a 27ª Semana Interna de Prevenção e Acidentes do Trabalho do Hospital Evangélico de Cachoeiro acontecerá entre os dias 14 e 18 de agosto. A programação inclui ainda, uma série de ações e palestras voltadas à saúde e segurança dos colaboradores.

Serão abordados diversos temas, como a importância da atividade física, assédio moral, alimentação e ansiedade, pare pense e pratique e gestão Financeira.

A SIPAT é uma oportunidade para que os funcionários possam adquirir conhecimentos, compartilhar experiências e esclarecer dúvidas sobre segurança no trabalho. Além disso, o evento busca estimular a participação ativa dos colaboradores na identificação e prevenção de riscos ocupacionais, contribuindo para a redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

O engenheiro de segurança do trabalho, Jocimar França, explica que ações de conscientização e treinamentos ocorrem periodicamente, não somente na SIPAT. “Durante o ano, realizamos vários treinamentos, como por exemplo, combate a princípio de incêndio, manuseio de EPI’s, riscos ocupacionais etc..”

Confira a programação

Na segunda-feira (14/08), a SIPAT recebe o superintendente do HECI, Wagner Medeiros, e o reverendo Caruso Godinho que darão as boas vindas aos colaboradores. A palestra com o tema “A Importância da Atividade Física” será ministrada pelo educador físico Netto Terra.

Dia 15/08, o bacharel em direito, Cristiano Modesto, falará sobre Assédio Moral.

Na quarta-feira (16/08), a coaching nutricional cognitivo comportamental, Fernanda de Souza, abordará a “Alimentação e Ansiedade”. Já no penúltimo dia, quinta-feira (17/08), a palestra “Pare, Pense e Pratique” fica por conta da gestora de Recursos Humanos Deise Leal.

O encerramento da SIPAT acontece na sexta-feira (18/08), trazendo o tema “Gestão Financeira” com o especialista em gestão empresarial do Sicredi, Rafael de Souza.