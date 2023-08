Hospital Infantil empossa novos diretores técnicos em Cachoeiro

Na última semana, os novos diretores técnicos do HIFA Maternidade e HIFA Aquidaban tomaram posse em reunião com a presença da gestão, gerentes e coordenadores. Os profissionais que assumem os cargos são, respectivamente, Dra. Jaqueline Luns, médica pneumologista e intensivista, e o Dr. Rogério Dardengo, médico cirurgião.

Para o superintendente, Jailton Pedroso, agregar esses profissionais a diretoria só tem a somar. “São grandes médicos que sem dúvidas vão contribuir para que tenhamos cada vez mais uma assistência de qualidade aos nossos pacientes, por meio de uma governança médica com ética, transparência e que engaje todo o corpo clínico nas decisões do nosso complexo hospitalar”, ressaltou.

Na oportunidade, a gestão do HIFA aproveitou para agradecer a Dra. Rosimeri Salotto pela contribuição enquanto esteve à frente da direção técnica do HIFA Aquidaban. Ela que teve papel essencial na abertura do hospital no prédio que ficou por tantos anos sem funcionamento.

Conheça mais dos novos diretores

Diretora Técnica do HIFA Maternidade, Dra. Jaqueline Lunz

Dra. Jaqueline Lunz é médica pneumologista e intensivista, entusiasta pela área de gestão aplicada à saúde, pós-graduada em Gestão de Negócios em Saúde e Administração Hospitalar, além de ser titulada na área de atuação de Administração em Saúde pela ABRAMPAS.

“O desafio de assumir a direção técnica do HIFA Maternidade tem sido um grande prazer. Acredito que as minhas experiências vão contribuir com os esforços desse time engajado para atingirmos a visão da instituição. Agradeço a todos pela recepção e me sinto entusiasmada com os projetos”, afirmou.

Sobre a função de uma diretora técnica ela acrescentou: “A tarefa de gerir processos, recursos e pessoas é árdua, mas produz resultados gratificantes. Na saúde, se traduz em qualidade assistencial, segurança e melhores desfechos clínicos. A estratégia do HIFA está bem elaborada e espero acrescer ao grupo, dando suporte e me colocando a disposição de toda equipe médica e assistencial”, finalizou.

Diretor Técnico do HIFA Aquidaban, Dr. Rogério Dargengo

Dr. Rogério Dargengo é cirurgião do aparelho digestivo, Fellow em cirurgia hepática e transplante na França, preceptor da residência de cirurgia geral e coordenador da residência médica de cirurgia do aparelho digestivo. Também é coordenador do serviço de cirurgia do HIFA e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Digestiva.

“É com grande satisfação que aceitei o desafio de somar à gestão do HIFA. A unidade do Aquidaban está em pleno crescimento e reestruturação, em fase de transição do pediátrico para um hospital geral, com serviço voltado a criança. Nesse momento precisamos fazer adaptações para atender ao novo contrato com a SESA e agregar ainda outros serviços. Trata-se de um desafio grande, mas sem dúvidas vamos colher bons resultados”, ressaltou.

Segundo Dardengo, a sua experiência no atendimento ao adulto, principalmente na parte cirúrgica, só tem a auxiliar. “Hoje o HIFA Aquidaban tem quadro salas de Centro Cirúrgico, com realização de 400 cirurgias ao mês, alto volume que posiciona a instituição como de grande relevância na região Sul. E o nosso intuito é que nos tornemos cada vez mais resolutivos”, finalizou.