Idaf define empresa para realização do concurso público

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), publicou nessa quinta-feira (10), no Diário Oficial do Estado, o aviso de dispensa de licitação que confirma a contratação do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) como banca organizadora do concurso público para profissionais de nível técnico e superior.



Com a escolha da empresa organizadora, os próximos passos serão a assinatura do contrato, elaboração do cronograma e lançamento do edital. O local e a data das provas ainda serão definidos pela organização do concurso. A expectativa é que as provas aconteçam ainda este ano. Os interessados devem ficar atentos às divulgações nas redes sociais e no site do Idaf para futuras atualizações sobre o certame.



O concurso prevê a oferta de 52 vagas para contratação imediata, sendo 17 vagas para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, voltado para candidatos com nível superior, e 35 vagas para o cargo de Técnico em Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário para candidatos com formação em nível técnico. Também haverá cadastro de reservas.



As vagas de fiscal serão preenchidas por profissionais com formação superior em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil e Engenharia de Alimentos. Já para o nível técnico haverá vagas para profissionais formados em Agropecuária, Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento e Laboratório.



Remuneração dos cargos



A remuneração dos cargos sofreu alteração para mais, em função do reajuste linear concedido em abril/2023 e da publicação da LC 11.818/2023, ficando R$ 6.911,73 para fiscal e R$ 3.505,95 para técnico, mais auxílio alimentação de R$ 600,00 para ambos os cargos.

