Idoso de 80 anos morre atropelado ao tentar atravessar BR 101

Um idoso de 80 anos morreu atropelado na noite desta quinta-feira (24) ao tentar atravessar a BR 101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes da meia noite, na altura do Km 266, em Serra.

A vítima foi identificada como Lourival Apolinário e morreu no local do atropelamento.

Ainda segundo a PRF, o idoso tentou atravessar a via fora da faixa de pedestres, sem observar o fluxo. Ele foi atingido por um carro que transitava no sentido Serra x Vitória. O condutor do veículo, um homem de 65 anos, não teve ferimentos.