Ifes abre 4 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; há oportunidades para Cachoeiro

O Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes abre editais para processo seletivo de cursos técnicos para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. São vagas para os cursos técnicos integrados (Edital 95/2024) e técnicos concomitantes e subsequentes (Edital 96/2024). São quase 4 mil vagas em 22 unidades do Ifes em todo o Estado. Os editais estão publicados em: ifes.edu/br/2024.

As inscrições começam na segunda-feira (14) e vão até o dia 30 de setembro. A taxa de inscrição para o PS 95/2023 (Técnicos Integrados) é no valor de R$ 85. Para o PS 96/2023 (Técnicos Concomitantes e Subsequentes), o valor da taxa é de R$ 65.

Os candidatos que desejem pedir a gratuidade (isenção) da taxa de inscrição devem estar atentos ao prazo: de 14 de agosto a 18 de setembro. O pedido deve ser feito no sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.

Quem pode se inscrever

Os técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.

Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são aqueles que podem ser feitos por quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.

O edital do processo seletivo para cursos técnicos integrados para jovens e adultos (Proeja) será divulgado no mês de setembro. Os cursos técnicos Proeja são voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não possuem o Ensino Médio.

A seleção para o edital 95/2023 – Cursos Técnicos Integrados será com prova objetiva, com 40 questões. A prova será realizada no dia 29 de outubro.

O processo de seleção para o edital 96/2023 – Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes será por análise de histórico. A análise será realizada no período de 17 a 31 de outubro.

Confira a lista de cursos que serão oferecidos em cada campus:

Alegre:

Agroindústria (Integrado) – Integral: 36 vagas

Agropecuária (Integrado) – Integral: 144 vagas

Informática (Integrado) – Integral: 36 vagas

Aracruz:

Mecânica (Integrado) – Matutino: 40 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 40 vagas

Química (Integrado) – Matutino: 80 vagas

Barra de São Francisco:

Agricultura (Integrado) – Integral: 40 vagas

Administração (Integrado) – Integral: 40 vagas

Cachoeiro de Itapemirim:

Eletromecânica (Integrado) – Vespertino: 40 vagas

Eletromecânica (Concomitante) – Noturno: 18 vagas

Informática (Integrado) – Vespertino: 40 vagas

Informática para Internet (Concomitante) – Noturno: 18 vagas

Mineração (Concomitante) – Noturno: 18 vagas

Cariacica:

Administração (Integrado) – Integral: 72 vagas

Logística (Subsequente) – Noturno: 72 vagas

Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) – Integral: 72 vagas

Portos (Integrado) – Integral: 72 vagas

Portos (Subsequente) – Noturno: 36 vagas

Cefor:

Multimeios Didáticos (Subsequente) – modalidade a distância: 40 vagas

Centro-Serrano:

Administração (Integrado) – Integral: 80 vagas

Agricultura (Integrado) – Integral: 40 vagas

Colatina:

Administração (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Edificações (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Informática para Internet (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Segurança do Trabalho (Subsequente) – Noturno: 32 vagas

Guarapari:

Administração (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Comércio (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Matutino: 32 vagas

Mecânica (Integrado) – Matutino: 32 vagas

Mecânica (Subsequente) – Noturno: 36 vagas

Ibatiba:

Florestas (Integrado) – Matutino: 80 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Vespertino: 80 vagas

Itapina:

Agropecuária (Integrado) – Integral: 144 vagas

Agropecuária (Subsequente) – Integral: 40 vagas

Alimentos (Integrado) – Integral: 36 vagas

Zootecnia (Integrado) – Integral: 72 vagas

Linhares:

Administração (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Administração (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Automação Industrial (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Automação Industrial (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Montanha:

Administração (Integrado) – Integral: 75 vagas

Agropecuária (Integrado) – Integral: 65 vagas

Nova Venécia:

Edificações (Integrado) – Matutino: 72 vagas

Mineração (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Meio Ambiente (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Piúma:

Aquicultura (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Aquicultura (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Guia de Turismo (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Pesca (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Pesca (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Santa Teresa:

Agropecuária (Integrado) – Integral: 120 vagas

Informática para Internet (Integrado) – Integral: 40 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Integral: 40 vagas

São Mateus:

Eletrotécnica (Integrado) – Matutino: 64 vagas

Eletrotécnica (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Mecânica (Integrado) – Matutino: 32 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Serra:

Automação Industrial (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Informática (Concomitante) – Noturno: 40 vagas

Informática para Internet (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Mecatrônica (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Venda Nova do Imigrante:

Administração (Integrado) – Matutino: 72 vagas

Agroindústria (Integrado) – Matutino: 64 vagas

Viana:

Logística (Integrado) – Vespertino: 70 vagas

Vila Velha:

Biotecnologia (Integrado) – Matutino: 40 vagas

Química (Integrado) – Matutino: 40 vagas

Química (Concomitante) – Noturno: 20 vagas

Vitória:

Edificações (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Edificações (Subsequente) – Matutino: 40 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Matutino: 32 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Vespertino: 32 vagas

Estradas (Concomitante) – Matutino: 40 vagas

Estradas (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Geoprocessamento (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Mecânica (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Metalurgia (Concomitante) – Vespertino: 32 vagas

Metalurgia (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Segurança do Trabalho (Subsequente) – Noturno: 40 vagas