Impacto da queda da Selic torna linhas de financiamento mais atrativas

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) anunciar o primeiro do que deve ser uma série de cortes na taxa básica de juros, na última quarta-feira (02), as taxas de juros de várias linhas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) sofrem redução. A redução da taxa beneficia diversos setores da economia capixaba e são mais um estímulo para a retomada dos investimentos por parte dos empresários.

A tendência é que a Selic continue a cair nas próximas reuniões do Copom. Com o corte anunciado de meio ponto percentual, a taxa está em 13,25%. A queda da Selic estimula a economia, porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e, consequentemente o consumo, resultando em mais emprego e recuperação da economia.

Os investimentos do Bandes movimentam empreendimentos de todos os portes, com o objetivo de promover o crescimento da economia do Estado. Com a queda do indicador, o custo efetivo total para contratação de recursos é reduzido, incentivando a contratação de crédito pelo empresariado.

A tendência é que empresários que tenham projetos de financiamento possam se programar melhor para os financiamentos, fazendo melhorias em seus empreendimentos, buscando uma maior produtividade e participação no mercado.

Relação direta

A Selic, a taxa básica de juros da economia nacional, compõe os custos para contratação do crédito e seu valor atua como parâmetro para outras taxas praticadas no mercado como, por exemplo, para a contratação de linhas de financiamento que o utilizam como indexador.

