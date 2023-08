Inaugurado campo de futebol de areia em Nova Anchieta

Os moradores dos bairros Nova Anchieta e Planalto, na sede de Anchieta, receberam ontem (02) uma quadra de futebol de areia. O equipamento foi construído pela Prefeitura com objetivo de incentivar a prática de atividades esportivas na população local.

A solenidade de inauguração contou com presença do prefeito, Fabrício Petri; vereadores, lideranças comunitária e ampla participação dos moradores da região.

Logo após a Prefeitura publicar nas redes sociais as imagens da nova quadra, moradores locais comentaram agradecendo o investimento. Foi o caso de Márcia Cunha, que disse: “Foi tudo maravilhoso. O nosso muito obrigado pelo sonho realizado.”

O novo campo tem medida aproximada de 30×20 metros, fechado com muros e alambrados de proteção. No local também foram construídas calçadas, instalados postes de iluminação e bicicletário.

Para o prefeito, o investimento é de grande importância social, pois no local já é desenvolvido um projeto de beach soccer com crianças e adolescentes dos dois bairros. “Agora, além dos jovens do projeto, outras pessoas poderão praticar esporte em um local seguro”, disse.

De acordo com o contrato, assinado entre a Prefeitura e a empresa executora, a quadra deve ser concluída ainda neste primeiro semestre. O valor do investimento foi de R$ 488 mil e a empresa responsável é a AJG Construções LTDA.

Anchieta e sua relação com o beach soccer

Quando o assunto é beach soccer, Anchieta é destaque. O esporte é bastante praticado no município, em virtude do incentivo da Prefeitura e por parte dos atletas locais terem conquistado vagas em grandes times e na seleção brasileira.

Na cidade durante o ano também são promovidos campeonatos e o time da casa, tanto nas categorias masculino e feminino, participam de competições estaduais e nacionais. Anchieta no segmento é hexa Campeão Estadual, campeão Brasileiro em 2021 e campeão Metropolitano 2022.