Inova Capixaba é aberto focando em interiorizar a inovação no ES

Foi aberto oficialmente, no início da tarde desta terça-feira (29), o Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que está acontecendo em Guaçuí, na região do Caparaó. O evento foi aberto pelo secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, com a participação de várias autoridades do município anfitrião e região, além do Estado.

Depois da abertura oficial, foi ministrada a palestra “Inovação e Gestão de Risco na Saúde”, ministrada por Pablo Lira, especialista em estudos e pesquisas governamentais e diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Ele falou sobre a experiência de inovação, uso de evidência científica e tecnologia no campo da saúde, retratando, em especial, o modelo de gestão de risco da pandemia de Covid-19 que foi implementada no Estado do Espírito Santo.

Ele destacou a liderança do governador Renato Casagrande, nesse processo. “Através do diálogo, ele conseguiu mobilizar o poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, os municípios – com um papel muito importante da Amunes – as câmaras de vereadores, sociedade e também os setores produtivos, num trabalho que possibilitou mitigar os efeitos da pandemia, num período mais crítico, preservando nosso bem maior, que é a vida”, ressaltou.

Legado da pandemia

“Muitos estados tentaram resolver os problemas da pandemia do jeito mais fácil, enquanto no Espírito Santo, com trabalho integrado e base nas evidências científicas, conseguiu desenvolver um trabalho com ampliação histórica dos nossos leitos (hospitalares), o que atendeu todos os capixabas de maneira digna e também a população de outros estados que estavam em situação mais crítica e não tão organizados como o Espírito Santo”, pontou Pablo Lira. “E isso se tornou um legado da pandemia que, hoje, é utilizado para atender pacientes com outras enfermidades”, complementa.

O secretário Bruno Lamas e o palestrante Pablo Lira na abertura do evento (Foto Marcos Freire).

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que está acontecendo em Guaçuí faz parte do Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inova Pop). Programa que, como explica o secretário Bruno Lamas, tem o objetivo claro de popularizar e interiorizar a inovação no Estado do Espírito Santo, porque “não é justo manter isso na bolha da região Metropolitana”. “Lá tem uma característica, no interior tem outra”, afirma.

“E chegamos no Caparaó, aqui em Guaçuí, unidos com os prefeitos, com a sociedade civil organizada e hospitais, ou seja, é isso que se chama inovação, a gente chama de ecossistema, quando se junta o poder público com as academias, estudantes e empresas para fomentar os ambientes de inovação”, enfatiza.

Inova Capixaba foca na inovação da saúde

Em Guaçuí, conforme o secretário destaca, a pauta é a inovação na saúde. A ideia é identificar casos de sucesso, plataformas e startups que apresentam soluções eficientes nas diversas áreas. “Então, o Governo do Estado está presente com ações inovadoras e compartilhando tudo que tem fomentado para essa região”, coloca. “Junto com vários parceiros, como o Ifes, que tem o ES Empreendedor, a Ufes, com seu eixo de educação profissional – desde as bolsas de pesquisas até nossa Unac, o Icepi, que tem ações inovadoras na saúde, e os municípios, numa corrente do bem em favor da inovação na saúde, e saúde é vida”, conclui.

Ainda nesta terça-feira, também foi ministrada a palestra “Inteligência Artificial e outras inovações em Saúde”, com a médica da Ufes, Patrícia Deps, e o empresário de tecnologia, Guilherme Deps. E logo em seguida, foi realizado o painel “Ecossistema de Inovação” e a apresentação de 10 startups.

O evento começou nesta terça (29) e segue nesta quarta-feira (30) (Foto Marcos Freire).

A tarde do evento ainda conta com as palestras com os temas “Inovação como pilar da resiliência: os casos de sucesso no Sistema Único de Saúde do Espírito Santo” e “Por uma gestão inovadora do SUS Capixaba”, com o médico Diego Conte. Ele é diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – Inova Capixaba. A última palestra tem como tema “Cirurgia Laparoscópica & Robótica”, com o médico Jehovah Guimarães Tavares que atua na cirurgia geral e Videolaparoscopia da Santa Casa de Guaçuí.

Parcerias

Também estavam presentes à abertura do fórum, os prefeitos de Guaçuí e Alegre, Marcos Jauhar e Nirrô Emerick, o vice-prefeito de Guaçuí, Licinho, o presidente da Câmara de Guaçuí, Valmir Santiago, o chefe administrativo da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz, outros representantes do Governo do Estado, Icepi, Ifes e Ufes.

O evento é realizado numa parceria do Governo do Estado, por meio da Secti, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi), Prefeitura de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde. Além da participação do Ifes e da Ufes.