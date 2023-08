Inscrições abertas para a Acaps Trade Show 2023

Estão abertas as inscrições para a Acaps Trade Show 2023, maior convenção e feira de negócios do varejo do Espírito Santo, organizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). O evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no Pavilhão de Carapina.

Os varejistas associados à Acaps, Abih-ES, Sindipostos, Sindbares e Sindipães podem fazer o credenciamento sem custo pelo site até o dia 22 de setembro. Após essa data, passa a ser cobrado o valor de R$ 70,00 por pessoa. Já as empresas não associadas têm cadastramento limitado a seis ingressos por CNPJ, também até 22 de setembro. Após, o valor do ingresso passa a ser de R$ 140,00. Os fornecedores associados à Acaps também têm direito à gratuidade. Inscrições pelo https://acapstradeshow.com.br/credenciamento.

Neste ano, o evento estará em sua 35ª edição. A programação será formada por exposição das últimas tendências e novidades em produtos e serviços para o varejo, e palestras, painéis e workshops ministrados por especialistas renomados no mercado. A primeira palestra magna do evento ficará sob a responsabilidade da empreendedora, investidora e educadora Camila Farani. Ela sobe ao palco do auditório principal no dia 26 de setembro, às 14h30, para falar sobre “A inovação como forma de alavancar a sua empresa”.

A comercialização dos estandes está na reta final. Empresas interessadas em expor na Acaps Trade Show devem entrar em contato direto com a Acaps para garantir o seu espaço no evento. Mais informações: www.acapstradeshow.com.br.

Painéis confirmados

Discutindo temáticas de grande impacto para as empresas varejistas nas áreas de operação e estratégia, gente e gestão e tendências, os painéis do evento já têm três assuntos definidos. “Um olhar para o futuro do varejo – desafios estratégicos de cada formato de loja” é um deles e será realizado no dia 26 de setembro, às 18h, com apresentação do especialista em gestão estratégica de varejo e diretor da empresa R-Dias, Alexandre Ribeiro, e participação de empresários supermercadistas.

No dia 27, às 14h, acontece o painel “Cliente fiel: qual a chave para retenção? Como tornar seu cliente um promotor da sua marca e maximizar resultados”, conduzido pela especialista em varejo, comportamento do consumidor e shopper, Fátima Merlin. O painel traz como convidados a diretora de Marketing do Dalben Supermercados, Fernanda Dalben, que possui mais de 18 anos de experiência no desenvolvimento de ações, programas e soluções efetivas de marketing para varejo; e Ricardo Augusto Pinto, presidente do Sindipães e proprietário da Ledut Casa de Pães.

A programação do segundo dia de evento segue com o tema “Como a prevenção de perdas pode aumentar a eficiência operacional e a lucratividade da loja”, às 16h. Apresentado por Carlos Eduardo Santos, presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (ABRAPPE), o painel terá a participação de dois especialistas no assunto: Gernaldo Gomes, embaixador da comunidade de Eficiência Operacional da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) e executivo de Gestão de Riscos e Prevenção de Perdas no Lopes supermercados & Raiz Superatacado; e Patrick Barra, membro da comunidade de Eficiência Operacional da Abras, diretor do Comitê Regional da ABRAPPE/ES e membro da Comunidade de Eficiência Operacional da ABRAS.

Público feminino terá evento exclusivo

No dia 28 de setembro, a Acaps Trade Show terá uma ação exclusiva para as mulheres. O “Elas na Acaps” acontece às 18h, no auditório master, e será formado por palestra e painel.

O painel “Liderança Feminina – o protagonismo da mulher nos negócios e na sociedade” será moderado pela comentarista na Rádio CBN Vitória, head de negócios e mentora de líderes, Andrea Salsa. Já a palestra “Vida em equilíbrio – A importância da organização para a saúde e para o bem-estar” terá à frente a personal organizer e primeira-dama da Acaps, Flávia Nolasco.