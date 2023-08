Inscrições abertas para evento gratuito para idosos neste sábado (12)

Neste sábado, dia 12, a Unimed Sul Capixaba realizará o evento “Ativa Idade”, na Associação Bem Viver. Trata-se de uma manhã de atividades voltadas para idosos que terão o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (28) 2101 6302. A participação é gratuita tanto para clientes da cooperativa quanto para a comunidade em geral.

Entre as atividades disponíveis, os idosos poderão contar com corte de cabelo, maquiagem e sobrancelhas. Além disso, o evento contará com atividades que estimulam a mente e o convívio em grupo, como jogos e oficinas de jardinagem. Os participantes também terão a chance de participar de sorteios e degustações e para encerrar o dia em grande estilo, a programação contempla um baile show, onde todos poderão se divertir ao som de músicas animadas.

“O evento reforça o compromisso da Unimed Sul Capixaba com a promoção da saúde e a qualidade de vida de seus clientes e da comunidade local. A iniciativa também levanta a importância do envelhecimento ativo, ressaltando que a terceira idade é uma fase da vida rica em experiências e possibilidades, que merece ser vivida com plenitude e alegria”, conta a nutricionista da cooperativa Adriana Sarzedas.

A Associação Bem Viver fica na Rua Moreira, n° 301, bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação começa às 8h e vai até meio-dia e só poderão participar as pessoas que se inscreveram previamente.

Serviço:

Evento: Ativa Idade – Unimed Sul Capixaba

Data: 12 de agosto, sábado

Horário: das 8h às 12h

Local: Associação Bem Viver (R. Moreira, 301 – Independência, Cachoeiro de Itapemirim)

Inscrições: abertas pelo telefone (28) 2101 6302

Público: clientes da Unimed Sul Capixaba e comunidade em geral

Participação gratuita.