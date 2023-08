Inscrições abertas para oficina de informática básica gratuita em Cachoeiro

As inscrições para a oficina de informática básica gratuita já estão abertas e são são destinada aos usuários dos serviços socioassistenciais, essa formação tem como objetivo capacitar os participantes com conhecimentos fundamentais no mundo da tecnologia. Pessoas entre 14 e 59 anos, que sejam atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e outros órgãos da Semdes, são elegíveis para se candidatar.

As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever clicando AQUI. A oficina abordará noções básicas de informática, incluindo aspectos essenciais como o sistema operacional Windows, edição de texto no Word e criação de planilhas no Excel.

As aulas estão programadas para acontecer entre os dias 19 e 25 de setembro, no período da tarde, das 13h30 às 17h30. A sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, número 253, no bairro Santo Antônio, será o local onde essa capacitação será ministrada.

Além de preparar os participantes para o mercado de trabalho com mais habilidades e confiança, o curso também visa fomentar a inclusão digital, garantindo que todos estejam aptos a navegar pelo mundo tecnológico com destreza.