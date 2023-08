Inscrições para concurso da Guarda Civil Municipal serão abertas no ES

A Prefeitura da Serra vai abrir inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal da Serra no próximo dia seis de setembro. O certame será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idencan).

O edital, que contempla 150 vagas do cargo de Agente Comunitário de Segurança, será publicado no mesmo dia, contendo todas as informações a respeito das inscrições.

Confira mais informações e requisitos para o concurso:

Vagas: 130

Escolaridade: nível médio

Remuneração: subsídio de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), cumuláveis com as vantagens contidas nas Leis Municipais nºs 2.360/2001, 4.702/207 e 5.407/2022.

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais

Requisitos:

– Ensino Médio completo;

– Nacionalidade brasileira e aos estrangeiros, guardadas as limitações legais;

– Estar em gozo dos direitos políticos;

– Comprovar quitação com as obrigações militares e eleitorais;

– Aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral comprovada por investigação social e por certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual e da União;

– Habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B” ou “A” e “B”

– Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição no concurso;

– Participar e ser aprovado em curso de formação que integra o concurso.