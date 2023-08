João Coser traça diretrizes do mandato para segundo semestre de 2023

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deu início aos trabalhos do segundo semestre de 2023. Para o deputado João Coser (PT), primeiro-secretário da Mesa Diretora da Casa, o recesso foi um momento oportuno para realizar um balanço da atuação do parlamentar e ajudar a traçar as próximas ações do mandato nos próximos seis meses.

Na avaliação de João Coser, seu mandato está cumprido o seu principal objetivo, que é dialogar com os mais diversos segmentos da sociedade capixaba, em busca de soluções para os principais desafios enfrentados por cada região do Estado.

“Vejo de forma bastante positiva a atuação do nosso mandato neste primeiro semestre do ano. Assumi com o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de todos os municípios do Estado, de representar os interesses dos trabalhadores do campo e das cidades, e de articular junto ao Governo Federal e ao Governo Estadual a liberação de recursos para a execução de obras e de políticas públicas importantes para fazer diferença na melhoria de vida da nossa população. E desde então tenho trabalhado com muita dedicação para alcançar nossos objetivos”.

Como primeiro-secretário da Mesa Diretora, vice-presidente das Comissões de Finanças e de Infraestrutura, e membro efetivo das comissões de Agricultura e Direitos Humanos, Coser tem uma rotina puxada na Assembleia. “Durante processo até chegar à Assembleia identificamos temas extremamente importantes para os capixabas e que estão muito ligados a minha trajetória: o desenvolvimento econômico e social do Estado, a agricultura e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Foi com base nesses eixos que definimos quais seriam as comissões que nosso mandato faria parte. Já na Primeira-secretária, cargo para o qual fui eleito pelos demais deputados, tenho a oportunidade de contribuir com a condução dos trabalhos da Assembleia e estar em constante diálogo com os parlamentares para entregar o melhor para a sociedade capixaba”.

Mandato a serviço da população

Além das atividades em plenário e nas comissões da Assembleia, João Coser tem uma agenda extensa de compromissos que inclui reuniões com representantes de diversos segmentos econômicos e sociais, visita a instituições e aos municípios capixabas. “Visitamos 33 municípios do interior do Estado, onde conversamos com a população, com sindicatos de trabalhadores, com o setor produtivo, com lideranças políticas, sociais e empresariais. Nosso objetivo é conhecer as demandas de cada segmento e de cada região para poder representá-los bem na Assembleia.”

Para o deputado, a participação social é fundamental para que o mandato possa contribuir com a formulação de projetos de lei e indicações e também com a interlocução junto ao Governo Estadual e Federal para construção de soluções. “Nosso mandato está a serviço do povo capixaba. E fico extremamente feliz quando temos resultados positivos, como já tivemos com o Sindilimpe e o Sindiupes”.

Coser afirma que, neste segundo semestre, vai focar, ainda mais, sua atuação no debate de temas importantes para os capixabas e na formulação de políticas públicas com foco no desenvolvimento econômico e social do Estado. “A proposta é dar ainda mais prioridade a ações que promovam o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Vamos seguir avançando na discussão de temas como o fortalecimento da agricultura, a ampliação e a melhoria da oferta dos serviços em saúde, a geração de mais oportunidades de emprego. Sempre ouvindo todos os segmentos da sociedade e dialogando com os órgãos do Governo do Estado e do Governo Federal. Enfim, vamos continuar trabalhando para que todo capixaba tenha o direito a uma vida digna”.