Jorge de Castro é homenageado na Festa Literalta de Vargem Alta

A 2ª edição da Festa Literalta “O Eco da Mata Que Ecoa na Palavra”, que traz este ano uma emocionante homenagem ao talentoso artista plástico e compositor musical vargem-altense, Jorge de Castro.

Jorge de Castro, nascido em Guarapari, mas residente em Vargem Alta há mais de 30 anos, é uma figura marcante na cena cultural local. Com descendência indígena, ele passou sua infância em Vila Velha, onde desenvolveu suas habilidades artísticas e musicais. Através de sua carreira, Jorge ganhou diversos festivais de música e realizou notáveis trabalhos no campo das artes plásticas, conquistando o reconhecimento e o carinho da comunidade.

A edição deste ano traz como tema “O Eco da Mata Que Ecoa na Palavra”, com um conceito curatorial que visa valorizar os povos de origens indígenas e quilombolas, bem como a literatura que se relaciona com a ecologia de forma mais profunda. O objetivo é buscar um olhar decolonial, libertando a produção de conhecimento da episteme eurocêntrica, e dar destaque às produções literárias que questionam problemas ambientais e buscam promover o cuidado com a terra.