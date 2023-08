Kennedy: saiba quem são os três mortos em grave acidente em rodovia

Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas mortas, neste sábado (5), na rodovia ES-060, na Praia das Neves, em Presidente Kennedy, na divisa com o Rio de Janeiro.

Entre as vítimas estão pai e filha, que estavam no veículo, modelo Corolla. O homem, identificado como Michel Abud, de 38 anos, dirigia o veículo, acompanhado da sua namorada, Monique Campos Veloso, de 44 anos, e da sua filha, Maria Clara Veloso de Oliveira, de 13 anos.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

O acidente ainda deixou mais quatro pessoas feridas, duas crianças e dois adultos, ambos da mesma família. Um bebê de três meses foi diagnosticado com traumatismo craniano e segue internado em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. O seu irmão, de quatro anos, teve uma luxação no braço e já teve alta.

Os pais das crianças tiveram fraturas nas pernas e seguem internados. Todos os envolvidos no acidente são de São Francisco de Itabapoana.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.