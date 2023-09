Mais de três mil conheceram as inovações do Inova Capixaba

Mais de três mil pessoas circularam pelo Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que aconteceu na terça (29) e quarta-feira (30), no Ginásio de Esportes de Guaçuí. Esse público teve a oportunidade de conhecer muitas inovações, principalmente, no setor de saúde, apresentadas por instituições, empresas e startups, que podem se transformar em oportunidades para o desenvolvimento do setor, no município e região, e melhor qualidade de vida. Além de atendimentos, com serviços em saúde e até de gastronomia regional.

Este foi o caso do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi). O instituto apresentou seus vários programas de qualificação de atenção primária de saúde (APS), como residências, provimento e fixação de profissionais do Qualifica APS. Outra inovação apresentada foi o Jogo Caça Dengue 2D, para crianças na faixa etária de 3 a 8 anos. No jogo, a criança circula por quebra-cabeças, jogos da memória e outros, interagindo com uma agente de endemias virtual que a orienta no combate e prevenção da dengue, além dos sintomas.

Jogo Caça Dengue 2D foi desenvolvido para crianças de 3 a 8 anos (Foto Marcos Freire).

O Icepi também apresentou o projeto Gota de Vida. Trata-se de um aplicativo para incentivar a doação de sangue. Nele, a pessoa pode verificar se está apta para doar e registrar suas doações que podem ser agendadas de forma on line. Além de fazer parte de uma comunidade de doadores que interagem e trocam informações entre si. Também é possível visitar um mapa de onde se faz a coleta e como estão os estoques de sangue no Estado.

As pessoas conheceram mais inovações

Além das inovações que as pessoas conheceram, o Instituto ainda fez uma apresentação geral de seu setor de ensino, pesquisa e inovação. Iniciativas que vão desde a formação de profissionais até o fomento de soluções inovadoras para o SUS.

Já o Ifes de Vila Velha apresentou o Projeto ES Empreendedor. O projeto, que tem cursos como de impressora 3D, Realidade Aumentada, operação de drones, fotografias para vendas na internet, produção de cosméticos e de cerveja, também está sendo levado a todo o Estado. Inclusive, para o interior, oferecendo capacitações para as comunidades. No Inova, em Guaçuí, o Ifes trouxe impressoras 3D, Realidade Aumentada, curso de fotografia usando o celular e um curso para utilização de drone.

E a Santa Casa de Guaçuí levou, para seu estande no fórum, atendimento em fisioterapia e nutrição, além de técnicos de enfermagem, enfermeiros e o pessoal do banco de sangue. E também teve a participação do cirurgião Jehovah Guimarães que ministrou palestra sobre cirurgia por meio de vídeo, a videolaparoscopia, que é realizada no hospital.

Durante o Inova Capixaba, foram realizadas palestras também com muitas informações importantes (Foto Marcos Freire).

Informações e serviços

Além das palestras que aconteceram no auditório montado no Ginásio, as pessoas puderam conhecer as inovações apresentadas por outros institutos, iniciativas, startups e organizações. E os estandes do Inova Capixaba, em Guaçuí, ainda abrigaram serviços do setor de saúde. A Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por exemplo, ofereceu informações sobre zoonoses (doenças transmitidas por animais). Enquanto a Secretaria de Saúde de Guaçuí montou uma sala de imunização, oferecendo diversas vacinas, e um consultório médico.

E ninguém ficou com fome. Isso porque também havia estandes do Qualificar ES, com empreendedores locais que comercializaram delícias da gastronomia da região. Frutos de cursos oferecidos pelo programa que promove qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação. Com ele, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secti, oferece cursos gratuitos, nas mais diversas áreas, contribuindo para a formação profissional.

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – faz parte do Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inova Pop). E o evento, em Guaçuí, foi realizado numa parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi), Prefeitura de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde. Além da participação do Ifes e da Ufes.

Veja abaixo um vídeo que passeia pelo Inova Capixaba em Guaçuí: