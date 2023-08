Manguinhos Gourmet está confirmado e com mais restaurantes no circuito

O Manguinhos Gourmet – famoso festival repleto de delícias gastronômicas à beira-mar, está de volta. Este ano o festival irá acontecer em dois finais de semana, 23 e 24 de setembro e 30 de setembro e 01 de outubro, no balneário de Manguinhos, na Serra.

Para a 16ª edição, o festival contará com a participação de 10 restaurantes e 4 cafeterias, totalizando 14 estabelecimentos que irão encantar o público com pratos deliciosos. Cada estabelecimento cria um prato exclusivo e inédito especialmente para o Manguinhos Gourmet. Há duas opções de prová-los: optando pela degustação, servida em porção reduzida, ou o prato completo, para compartilhar. A lista completa dos pratos e restaurantes participantes será divulgada em breve, assim como os valores e horários.

A tradicional jardineira também está confirmada como meio de transporte do público, que, a bordo do veículo, poderá ir fazendo o circuito, de restaurante em restaurante, provando de toda criatividade e sabor. Além de uma área kids para os pequenos se divertirem.

A realização do Manguinhos Gourmet fica por conta da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos e pela Associação de Moradores local. Já produção deste ano está a cargo do casal Erica Semião e Raimundo Nonato, já reconhecidos por sua expertise em grandes festivais gastronômicos como o Roda de Boteco e ES Restaurant Week.