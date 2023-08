Marataízes marca presença em Encontro Nacional de Gestores da Cultura

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, marcou presença no Encontro Nacional de Gestores da Cultura, que acontece em Vitória nesta semana. O encontro conta com a presença de mais de 1000 gestores, debatendo o tema “Cultura: Uma estratégia para o Brasil”.



“É de extrema importância estarmos nesse espaço de debate e decisão, representando nosso município que é tão jovem, porém riquíssimo de cultura e tradição”, afirmou o secretário Ruimar de Oliveira Júnior.



O encontro acontece no Teatro Universitário, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Goiabeiras. Foram confirmados mais de 1100 inscritos de todos os estados brasileiros e 70 entidades envolvidas.



Entre os nomes confirmados estão os da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, e de muitas outras figuras públicas e entidades que participaram ativamente na aprovação das novas leis culturais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.