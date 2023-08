Marataízes: prefeitura e DER-ES planejam melhorias para ES-060

A Prefeitura de Marataízes, através das secretarias municipais de Governo e de Obras e Urbanismo, se reuniram com representantes do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) no gabinete do Prefeito Robertino Batista com o objetivo de debater o recapeamento asfáltico dos 12 quilômetros da rodovia ES-060 que cortam o perímetro urbano de Marataízes.

Durante o encontro, o superintendente Executivo Regional, Itamar Júnior, e o Diretor de Operações, Aurélio Júnior, orientaram os secretários municipais de Governo e de Obras Urbanismo, Fernando Moura e Paulo Veiga, juntamente do Prefeito Robertino Batista, todo procedimento necessário para as máquinas e os operários iniciarem as intervenções o mais rápido possível.

“Sem dúvidas o governador Renato Casagrande vem se mostrando um enorme parceiro do nosso município, grandes investimentos como a revitalização e urbanização da Lagoa do Meio, agora essa parceria para recapearmos praticamente toda nossa principal avenida de Marataízes. Em breve anunciaremos mais frutos dessa parceria”, afirmou o Prefeito.

O trecho que será recapeado compreende do Hospital Evangélico Litoral Sul até a chegada de Marataízes próximo ao Supermercado BH, passando pela Avenida Domingos Martins. A previsão para início das obras é de 30 dias.