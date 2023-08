Marcha das Margaridas chama atenção, mas parte da população não sabe a importância

Na manhã deste sábado (19), a Marcha das Margaridas deu início a parte do cronograma de ações da campanha Agosto Lilás em Cachoeiro. A marcha é um movimento alusivo ao combate à violência doméstica contra as mulheres.

Os participantes saíram da Praça de Fátima às 8h, e seguem percorrendo as ruas no entorno na intenção de conscientizando a população sobre a importância do tema da campanha. A marcha seguia pelo acesso da avenida Beira Rio à Ponte de Ferro no sentido da rua Capitão Deslandes, retornando à Praça de Fátima pela rua Siqueira Lima.

Antes da caminhada, a Secretaria de Esportes promoveu atividades físicas no preparo dos participantes, mas o que chama atenção de pessoas ligadas ao movimento é que a população não conhece a importância de se protestar por respeito, na verdade, muitos não sabem o que significa a Marcha das Margaridas.

Andressa Soterio de 35 anos e uma militante à favor do direito das mulheres relatou sobre a marcha e sobre a importância da informação.

“Todos os dias mulheres são covardemente agredidas e violentadas dentro e fora de casa e mesmo sendo assustador o fato de que boa parte da população não saiba o que significa esse protesto, o nosso dever é fazer com que a nossa voz seja ouvida, porque a informação pode mudar realidade”.

A Marcha das Margaridas é um movimento que teve início com as mulheres camponesas, clamando pelo fim da violência doméstica no campo. Atualmente, o movimento luta pela erradicação da violência contra a mulher em todos os seus recortes sociais.

O Conselho Municipal de Direitos da Mulher está auxiliando na mobilização. “Gostaríamos de convidar a toda família para estarmos juntos a favor da vida e contra a violência”, destacou a presidente do conselho, Noemi Nantes Borges.

Canais de denúncia

180 – Central de Atendimento à Mulher;

197 – Polícia Civil;

190 – Polícia Militar;

(28) 3155-5084 – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro.