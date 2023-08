Marinha do Brasil inicia capacitação de pescadores em Marataízes

Nocomeço desta semana, os pescadores de Marataízes iniciaram o curso de capacitação, para que possam adquirir as cadernetas de aquaviário nível 1.

O objetivo do curso é tirar os pescadores da informalidade e cadastrá-los na base de dados da Capitania dos Portos, dando mais segurança para atividade pesqueira em Marataízes.

“O curso possui teoria e prática, tudo supervisionado e orientado pelos nossos parceiros da Marinha do Brasil. Estamos buscando cada vez mais parcerias com a Capitania dos Portos para ampliarmos a nossa atuação em busca das melhorias das condições de trabalho dos nossos pescadores”, afirmou o secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Elizeu Machado.

A capacitação conta com uma turma de 23 pescadores, tendo a duração de 3 semanas.

