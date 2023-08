Mercado Soul Brechó capixaba abre vagas para brecholeiras; confira

A terceira edição do Mercado Soul Brechó, vai acontecer no dia 10 de setembro, em Itapuã, Vila Velha e está com vagas abertas para brecholeiras.

O evento será no CP2 Coworking, onde centenas de peças estarão à venda, com valores que variam entre R$ 5 e R$ 250, para quem gosta de garimpar e economizar e se vestir bem. No Mercado Soul Brechó, além de roupas, vai ser possível encontrar, bolsas, sapatos, acessórios de nomes nacionais e internacionais.

O brechó será em um único dia, das 9 horas às 19h e haverá cerveja artesanal, comidas, música e espaço kids. O ingresso é a doação espontânea de artigos de higiene para mulheres.

A ideia principal do 3º Mercado Soul Brechó é movimentar a economia criativa, gerando renda na oferta de produtos com preços mais em conta do que nas lojas originais. E para quem deseja expor seus produtos por lá, o preço também é acessível. Para fazer a inscrição, basta ligar para a organizadora Sarah Sousa Almeida (27) 99646-2171.

O stand montado, pronto para as brecholeiras está custando R$550 e já vem montado com araras, balcão e expositor. Garanta a sua vaga.