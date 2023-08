Mimoso: testemunha de processo que afastou vereadores é ameaçada na Câmara

Uma das testemunhas do processo que levou a cassação dos mandatos de dois vereadores em Mimoso do Sul foi ameaçada quando chegava para trabalhar, nesta quinta-feira (24), na Câmara Municipal.

De acordo com o funcionário público Fernando Silva Sarti, o ex-vereador Almir Mendes o agrediu com xingamentos e palavras de baixo calão.

“Eu fui testemunha de um processo eleitoral e, com isso, eu estou sendo ofendido pelo candidato que teve o seu mandato cassado. Eu fui atacado no meu local de trabalho. Ele colocou o dedo em minha cara, querendo me chamar para a briga, me caluniando, difamando, ameaçando e tudo”, explicou a vítima.

Com medo das ameaças e agressões, o servidor público registou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Segundo a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 7 horas, na Recepção do Poder Legislativo.

Conforme explica a Polícia Civil, a vítima relatou que o ex-vereador gritava e se referia ao denunciante como “safado, vagabundo, sem vergonha, pilantra, mentiroso e invejoso”. Também afirmou que “a vontade de bater em Fernando era grande, mas não faria porque não estava em um local apropriado”.

Almir de Souza Mendes (PSDB), mais conhecido como Almir da Oficina, teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral no último dia 17 de agosto. Ele e o correligionário Welison Magno Leal Pires (Robô) são suspeitos de terem usado uma “candidata laranja” para complementar a cota de gênero do partido nas eleições de 2020.

O que diz o ex-vereador

Reprodução | Câmara Municipal de Mimoso do Sul

A reportagem entrou em contato com o vereador Almir Mendes. Por telefone, ele disse que “foi apenas um bate-boca” e que não há nada mais além disso. Quanto ao processo que culminou na cassação do seu mandato, ele disse que não pretende recorrer e que já se articula para concorrer no próximo pleito eleitoral.