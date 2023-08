Mimoso: Vigilância Epidemiológica alerta para surto de doença viral

Um surto de varicela (catapora) que atinge a cidade de Mimoso do Sul fez com a Secretaria Municipal de Saúde emitisse, nesta terça-feira (15), um alerta para que a população tome os cuidados necessários para evitar a doença viral.

“A partir do momento que identificamos esse surto aqui na cidade, a prefeitura através da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, entrou com protocolo de bloqueio. Nós estamos fazendo o acompanhamento das crianças que estão com catapora, nós estamos fazendo a conferência dos cartões de vacina de todas essas crianças, que estudam nas redes Municipal e Estadual, em todas as residências”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Eliedson Morini, por meio das redes sociais do Poder Executivo.

Além de atualizar a imunização da população, a Prefeitura de Mimoso do Sul também realiza uma série de ações preventivas, junto a Vigilância Epidemiológica, para combater o avanço da doença.

“Nós estamos intensificando o trabalho de bloqueio, junto com a nossa equipe da saúde, e com Vigilância Epidemiológica. E estamos fazendo algumas ações para que essa doença não se prolifere aqui dentro da cidade”, afirma o chefe da pasta da Saúde.