Monitora é demitida após esquecer criança dentro de ônibus escolar em Piúma

A monitora de um ônibus escolar da Prefeitura de Piúma foi demitida após esquecer uma criança, de 4 anos, dentro do veículo. O condutor seguiu para casa com o veículo escolar com a criança dentro. O fato ocorreu na última sexta-feira (28) e a exoneração ocorreu na última quarta-feira (2), depois que a família da criança procurou a Delegacia do município para registrar um boletim de ocorrência.

Segundo informações relatadas pela família, a menina teria dormido no banco traseiro do ônibus e acabou sendo esquecida pela monitora. Segundo o motorista, ele e a monitora fizeram a vistoria no veículo para ter certeza de que nenhuma criança havia sido “esquecida”.

Chegando ao local onde estaciona o ônibus, o motorista fechou a porta e desceu, indo para casa. Cerca de uma hora e meia depois, a criança teria acordado e chorado, gritando e batendo nas janelas do ônibus e pedindo socorro. Uma moça que passava pelo local, viu a cena e ligou para o motorista.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que a mãe da criança esteve na manhã da última segunda-feira (31) na Delegacia de Polícia de Piúma e registrou um boletim de abandono de incapaz. Segundo a comunicante, na tarde da última sexta-feira (28), a criança de 04 anos embarcou no ônibus escolar para ir à escola e acabou dormindo.

Ainda segundo a mãe, monitora e o motorista não perceberam que ela estava a bordo e então ela ficou dentro do veículo por algumas horas. Ela recebeu uma ligação informando que um terceiro havia a encontrado gritando dentro do ônibus e que o motorista a levou para o jardim de infância após o fato. As investigações estão em andamento.