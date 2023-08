Moradores do Gilson Carone aproveitaram mutirões de serviços públicos

“Estou admirada com a organização e os serviços disponíveis nesse evento. Fui muito bem atendida em tudo que busquei e estou muito agradecida pela Prefeitura fazer essa grande ação, aqui, no nosso bairro”.

O depoimento é de Renata Silva Alves de Almeida, uma entre as centenas de moradores do Gilson Carone e região, que participaram do segundo Dia D do “Tamo Chegando”, na manhã do último sábado (26). Realizado pela Prefeitura de Cachoeiro, o evento ofereceu uma série de serviços à população, das 8h às 12h, como inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico); abertura de empresa; acesso a crédito; entrega declaração anual do MEI e atendimentos da Ouvidoria Geral do Município.

Para criançada, não faltou diversão com atividades recreativas, show infantil e distribuição de pipoca, algodão doce e picolé.

Outro serviço que se destacou pela procura foi a emissão da carteira de identidade (RG). A moradora Norma Silva, de 60 anos, disse que chegou cedo para garantir uma das 100 vagas disponibilizadas.

“Estou bastante feliz de conseguir esse documento, que é tão importante. Esta ação facilitou a minha vida. Gostei muito do atendimento”, salientou.

Em pesquisa realizada pela Ouvidoria Geral da Prefeitura de Cachoeiro, 96,6% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o evento. Desse total, 89,4% classificou o Dia D com nota cinco (máxima) e 7,2%, com nota quatro.

“Saúde mais perto de você”

Na ocasião a Prefeitura levou ao bairro outro mutirão de serviços: o projeto “Saúde mais perto de você”. Na ação, as equipes realizaram mais de 1000 atendimentos. A população teve acesso a consultas com médicos e outros profissionais de saúde, com destaque para consultas com clínico geral e dentista.

Luzimara Maria dos Santos foi uma das pessoas que aproveitam a oportunidade para checar a saúde. “Consegui ser consultada pelo clínico geral e fui muito bem atendida”, afirmou.

Quem foi ao evento também teve acesso a aferição de pressão arterial; medição de glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; vacinação antirrábica; exame preventivo do colo do útero; confecção do cartão do SUS; dentre outros serviços.