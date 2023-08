Motociclista é indenizado em R$ 150 mil por amputar braço após acidente

Um homem que trabalhava como motociclista, teve um de seus braços amputado devido a um grave acidente e será indenizado em R$ 100 mil. A colisão foi causada por imprudência do motorista de uma carreta que trafegava com madeira.

A decisão foi proferida pela juíza da 2ª Vara Cível de Guarapari após uma batalha judicial que já se estendia.

O acidente aconteceu em 2019, e o motociclista alegava que o motorista da carreta realizou uma manobra irregular, parando o veículo em um local inapropriado e sem respeitar a preferência de circulação da motocicleta. Com o impacto da colisão, o motociclista precisou passar por uma amputação.

A defesa do motorista da carreta apresentou a alegação de que o acidente ocorreu em um dia chuvoso e que o motociclista estava tentando cortar o caminhão.

A juíza responsável pelo caso avaliou as evidências apresentadas e constatou a falta de provas que sustentassem as alegações da defesa, “mesmo que outros veículos tenham parado para permitir a manobra da carreta, isso não eximia o motorista de sua responsabilidade em respeitar a preferência de circulação, o que não foi feito”.

A juíza ainda atribuiu a culpa do acidente ao motorista da carreta e na sentença, determinou que a vítima seja indenizada em R$ 100 mil por danos morais e R$ 50 mil por danos estéticos. Além disso, foi determinado que o motorista da carreta, a empresa madeireira à qual o veículo pertence e o seguro da mesma paguem um salário mínimo mensal ao motociclista.

