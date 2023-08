Motociclista morre após ser arremeçado por 50 metros na Rodovia do Sol

Na madrugada desta sexta-feira (04), um motociclista de 24 anos, que seguia no sentido Barra do Jucu, Rodovia do Sol, acabou colidindo com um poste e morreu na hora.

Devido ao impacto as lâmpadas do poste caíram na rodovia e a vítima foi arremessada por cerca de 50 metros do local da batida.

Não há informações sobre o que pode ter motivado o acidente, porém o óbito foi constatado logo após a chegada da equipe do Samu. A perícia da Polícia Civil esteve no local e removeu o corpo para o Departamento Médico Legal de Vitória.