Motorista ‘gira’ na pista e capota carro em Mimoso do sul

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (28), na altura Km 460, da BR-101 Sul, em Mimoso do Sul. Não há registro de feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma testemunha que passava pelo local, percebeu o momento do acidente através do retrovisor. Em relato à PRF, ela disse que a pista molhada, o que pode ter contribuído para o capotamento.

O veículo teria ‘girado’ na pista, antes de capotar às margens da rodovia. De acordo com a PRF, o condutor não sofreu ferimentos. O trânsito não precisou ser interditado no trecho.

